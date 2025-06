VIDEO- FOTO/ “IL TURISMO CHE UNISCE”: A TORTORETO LIDO UN CONFRONTO TRA ISTITUZIONI, IMPRESE E TERRITORI PER L'INAUGURAZIONE DI MADIA MARE

Si è svolto questa sera a Madia Mare a Tortoreto, il talk istituzionale dal titolo “Il Turismo che Unisce - Dall’Abruzzo al mondo: visioni condivise tra istituzioni, imprese e territori”, un momento di riflessione e confronto tra i protagonisti della promozione turistica abruzzese.

L’iniziativa, sostenuta da Passacqua Group e Iachini & Associati, ha voluto fare il punto sulle strategie di valorizzazione dell’Abruzzo nel contesto del turismo nazionale e internazionale, alla luce delle nuove sinergie infrastrutturali e commerciali.

Dopo i saluti istituzionali del Comune di Tortoreto, dell’Assessore regionale ai Trasporti e alle Infrastrutture, Umberto D’Annuntiis, e dell’Assessore regionale alla Cultura, Roberto Santangelo, sono intervenute figure di primo piano del panorama politico, imprenditoriale e istituzionale.

Tra i relatori, Antonella Ballone, Presidente della Camera di Commercio Gran Sasso d’Italia e membro del CdA di Ita-Lufthansa; il Senatore Guido Liris, Capogruppo FdI in Commissione Bilancio del Senato; Roberto Romanelli, Direttore del Tecnopolo d’Abruzzo e sub commissario ARAP; l’Avvocato Giorgio Fraccastoro, Presidente di SAGA – Aeroporto d’Abruzzo; Fabrizio Francioni, Head of Communications Italy di Ryanair; e Alessandra Priante, Presidente di ENIT.

A concludere i lavori il Presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, che ha voluto sottolineare l’impegno della Regione nel promuovere un turismo di qualità, integrato e competitivo a livello globale.

La serata è poi proseguita con l’inaugurazione del beach club “Madia Mare”, nuovo spazio dedicato all’accoglienza, alla cultura e alla valorizzazione della costa adriatica abruzzese. In programma food di altissima qualità, drinks & DJ set per brindare all’inizio della stagione estiva con uno sguardo al futuro del turismo abruzzese. E a giudicare dagli ospiti presenti si può senza alcun dubbio dire che "è stato un gran successo di partecipanti".