BIMBA DI DUE ANNI MUORE NEL SONNO



Un improvviso malore durante la notte ha strappato alla vita la piccola Dana, di appena 2 anni, lasciando sotto shock le comunità di Montesilvano, Penne e Collecorvino. La tragedia si è consumata tra mercoledì e giovedì: la bambina si trovava nella sua cameretta quando i genitori, allertati dai walkie-talkie usati per monitorarla, si sono accorti che qualcosa non andava. La giovane coppia, Cristina Pavone e Antonio Palmarini, ha tentato una corsa disperata verso l’ospedale di Pescara. Lungo la strada ha intercettato un’ambulanza che ha preso in carico la piccola, trasportandola all’ospedale Santo Spirito, dove purtroppo è deceduta. Ancora incerte le cause del decesso: si ipotizza un problema respiratorio, ma sarà l’autopsia a fare chiarezza. L'esame ha inizialmente portato al rinvio dei funerali, poi confermati per oggi alle 16:30 nella Chiesa del Carmine di Penne.