URTÓ MOTOCICLISTA CHE CADDE E MORÌ, TERAMANO CONDANNATO



È stato condannato a due anni e mezzo di reclusione per omicidio stradale Stefano Di Filippo, 68 anni, di Teramo. La sentenza è stata emessa ieri dal Tribunale di Sulmona, al termine del processo per la morte di Fernando Ranalli, 70 anni, deceduto il 29 luglio 2021 in un incidente lungo la Statale 17 a Pettorano sul Gizio. Secondo la ricostruzione dei carabinieri, Di Filippo viaggiava a 84 km/h – oltre il limite di 50 – e aveva eseguito un sorpasso azzardato ignorando la doppia linea continua. Nel tentativo di rientrare in corsia, aveva urtato la moto Yamaha di Ranalli, facendolo cadere a terra. Il 70enne, trasportato d’urgenza in ospedale, era morto poco dopo per le gravi ferite riportate. Ranalli era una figura di riferimento dello sport abruzzese: per anni presidente della Federciclismo provinciale, aveva ricevuto la stella d’oro al merito sportivo dal Coni.