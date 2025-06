CHIEDONO AI CLIENTI DI PARLARE PIÙ PIANO E VENGONO MASSACRATI DI BOTTE



Avevano solo chiesto di fare silenzio, ma in pochi minuti si sono ritrovati a terra, presi a calci e pugni da un branco di giovanissimi. È successo a Pescara, a Porta Nuova, davanti al bar “Sotto un treno”. Paolo Mavric, 34 anni, e la compagna Marina Chernova, 40, entrambi di origine ucraina, sono stati brutalmente aggrediti dopo aver invitato un gruppo di ragazzi a moderare i toni. Intorno alle 23.30 - come racconta il Centro oggi in edicola . disturbati dagli schiamazzi di una trentina di giovani seduti sulle panchine vicino alla stazione, i due gestori del locale si sono avvicinati chiedendo di abbassare la voce. Un richiamo che ha scatenato la reazione violenta del branco. Dopo pochi minuti, una decina di ragazzi a bordo di minicar ha raggiunto il bar e si è scagliata contro Paolo e Marina, colpendoli con estrema violenza. I due sono finiti al Pronto soccorso: costole e naso fratturati per lui, prognosi di 15 giorni; un dente rotto e varie contusioni per lei.