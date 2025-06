CAPRIOLO AVVISTATO NELLA ZONA DI FONTE BAIANO, PROBABILMENTE IN DIFFICOLTÀ

Un capriolo è stato avvistato nelle ultime ore nella zona di Fonte Baiano, nei pressi del centro abitato. L’animale, apparso visibilmente spaesato, potrebbe trovarsi in difficoltà. A segnalarlo sono stati alcuni residenti che lo hanno notato aggirarsi tra la vegetazione e lungo le strade secondarie, lontano dal suo habitat naturale.

Non è escluso che il capriolo si sia allontanato dai boschi circostanti a causa di spaventi o disturbi ambientali. La sua presenza in un’area urbanizzata potrebbe costituire un rischio sia per l’animale stesso sia per gli automobilisti.

Chiunque dovesse incontrarlo è invitato a non avvicinarsi né tentare di catturarlo, ma a contattare immediatamente il vigile ecologico Vincenzo Calovarese, che sta monitorando la situazione. La collaborazione dei cittadini è fondamentale per garantire un intervento tempestivo e sicuro.