SCOPERTO BORDELLO TERAMANO, SMANTELLATA RETE DI SFRUTTAMENTO DELLA PROSTITUZIONE

Tutto è iniziato quando gli investigatori hanno scoperto una serie di inserzioni online, che pubblicizzavano offerte di prestazioni sessuali in un immobile del Teramano. Le indagini hanno poi rivelato che si trattava di un giro di prostituzione che coinvolgeva diverse giovani donne, molte delle quali erano immigrate clandestine o erano in Italia con il permesso di soggiorno con visto turistico. La Guardia di Finanza di Teramo ha quindi portato a termine un'indagine che ha portato alla luce un giro di sfruttamento della prostituzione che operava a Colonnella. L'indagine, coordinata dalla Procura della Repubblica di Teramo, ha permesso di denunciare a piede libero tre soggetti extracomunitari per i reati di favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione. Gli investigatori hanno scoperto che gli indagati assicuravano una continua rotazione di ragazze per offrire ai clienti sempre nuove operatrici. Le donne vivevano in condizioni igienico-sanitarie precarie all'interno dell'immobile, dove venivano anche costrette a subire abusi e violenze. L'indagine ha permesso di sequestrare somme di denaro e beni di consumo utilizzati per le prestazioni sessuali. È stato anche sottoposto a sequestro l'immobile di Colonnella dove operava il giro di prostituzione. Gli investigatori stanno ancora lavorando per valorizzare gli elementi acquisiti sul piano fiscale e per accertare eventuali illeciti amministrativi commessi dai dealer di SIM telefoniche.