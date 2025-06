VIDEO-FOTO/ ARROSTICINI PROTAGONISTI A TERAMO: PARTE RUSTELL', IL FESTIVAL DEL GUSTO

Sono calde le braci per Rustell' l'inedito Festival dell'arrosticino d'Abruzzo! Al parco fluviale De Carolis è tutto pronto per ospitare la tre giorni proposta dalla neonata associazione PArADiso che mette al centro la gastronomia regionale con il suo prodotto alimentare per eccellenza, l'arrosticino.

Otto produttori, due per ogni provincia, delizieranno i palati pubblico dalle 11 fino a sera, per sfidarsi domenica nella gara conclusiva alla giuria dello Chef Cristiano Tomei e aggiudicarsi l'arrosticino d'oro realizzato dalla collaborazione tra il Liceo Artistico di Teramo e l'Istituto d'Arte di Castelli.

"L'idea del Festival" racconta Federica, figlia del compianto Pasquale Cordoni "nasce per valorizzare nel suo territorio un prodotto che sta ormai spopolando ovunque in Italia e nel mondo. Il progetto si è rivelato più impegnativo del previsto" continua "perchè interessa un filone che coinvolge scuole e commercio."

L'associazione PArADiso, infatti, tutta al femminile, è stata fondata in ricordo di Pasquale e Adele Cordoni, che già avevano in animo di adoperarsi per Teramo e il suo territorio, e oggi dalla loro perdita, Rustell' realizza il loro desiderio.

"Tre giorni di puro gusto e divertimento" afferma la

Presidente Franca Cordoni "animeranno il parco fluviale mettendo l'Abruzzo e il suo folklore al centro della regione e provando a richiamare gente da tutte le province."

E con l'occasione s'inaugura anche la stagione teramana di Natura Indomita.

EUGENIA DI GIANDOMENICO