I VIGILI DEL FUOCO SALVANO LA GATTINA SCOLASTICA BLOCCATA SU UN ALBERO ALL’ISTITUTO “BLAISE PASCAL”

Un intervento tempestivo e pieno di cuore quello dei Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Teramo, che questa mattina 27 giugno 2025 hanno salvato una gattina di nome Scolastica, rimasta bloccata su un albero nel cortile dell’Istituto Tecnico “Blaise Pascal” di Teramo. La piccola felina, adottata con affetto dai collaboratori scolastici dell’istituto e battezzata con il nome “Scolastica” per la sua abitudine di gironzolare tra i corridoi della scuola, ha tenuto tutti con il fiato sospeso per alcune ore.

L’allarme è scattato nelle prime ore della mattinata, quando i collaboratori scolastici hanno notato che Scolastica, dopo essersi arrampicata su un alto albero nel cortile dell’istituto, non riusciva più a scendere. I suoi miagolii disperati hanno attirato l’attenzione del personale, che ha subito contattato i Vigili del Fuoco. In breve tempo, una squadra di pompieri è arrivata sul posto con un’autoscala, pronta a intervenire per portare in salvo la gattina.

L’operazione di salvataggio non è stata priva di difficoltà: Scolastica, spaventata, si era rifugiata su un ramo a diversi metri di altezza. Con grande professionalità e delicatezza, i Vigili del Fuoco sono riusciti a raggiungere la gattina, calmandola e riportandola a terra sana e salva. Una volta al sicuro, Scolastica è stata accolta con gioia dai collaboratori scolastici, che l’hanno coccolata e ringraziata per aver dato loro un piccolo spavento, ma anche un lieto fine.

“Vogliamo esprimere la nostra più sincera gratitudine ai Vigili del Fuoco di Teramo per il loro intervento rapido e impeccabile,” ha dichiarato uno dei collaboratori scolastici. “Scolastica è parte della nostra comunità scolastica, e sapere che è al sicuro grazie al coraggio e alla dedizione dei pompieri ci riempie di gioia.”

L’episodio ha commosso l’intera scuola, con studenti e personale che si sono radunati per assistere al salvataggio e applaudire il lavoro dei Vigili del Fuoco. La gattina Scolastica, ormai una piccola celebrità dell’Istituto Pascal, è tornata a scorrazzare felice, ignara della sua avventura che per qualche ora ha tenuto tutti col fiato sospeso.

Questo salvataggio dimostra ancora una volta l’impegno e la sensibilità dei Vigili del Fuoco, sempre pronti a intervenire, non solo per le persone, ma anche per i nostri amici a quattro zampe. Un grande ringraziamento va a loro, veri eroi di ogni giorno, che con il loro lavoro proteggono e portano speranza alla comunità di Teramo.

