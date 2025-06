I LETTORI CI SCRIVONO/TERAMO, CITTÀ DEI DISAGI IRRISOLTI: PONTICELLI, LUCI SPENTE, SCAVI E SEMPLICI INTERVENTI LASCIATI NEL DEGRADO

A Teramo nulla è semplice, al di là delle parole dell assessore sbraccia in merito al ponticello del lungofiume divelto da un furgone nell aprile scordo pr la fiera dell agricoltura ( luogo non idoneo per questi eventi) ,altre situazioni giacciono fa tempi immemorabili senza interventi.



Alcuni esempi

1, illuminazione ponte san Gabriele e inizio tratto cose sant' agostino , rottura di tre anni fa a dei cavi elettrici per lavori della fibra ottica a tutt'oggi mai ai riparati con l assicurazione che non si sa che fine abbia fatto e intanto zona al buio

2 impianto semaforico via conte conti zona innesto lotto zero incrocio con strada che conduce al ristorante mulino, guasto impianto a causa di un incidente stradale un anno fa mai riparato contestazione con l assicurazione che non è mai intervenuta

3 scavi Enel in viale Bovio con ditta ormai scomparsa da mesi scavi a macchia di leopardo da oltre un anno in varie zone della città con il pericolo per pedoni di caderci dentro e impedimento dei lavori di asfalto di viale Bovio non solo impedimento anche di una nuova segnaletica orizzontale ormai cancellata perché a detta del comune se l' Enel non finisce i lavori nessun intervento si può fare della seria chi se ne frega del cittadino.

3laghetto villa comunale con acqua al minimo per danni provocato alla conduttura .

Torniamo a ribadire che i danni su beni pubblici di utilità della collettività vanno riparati in tempi brevi da parte dell ente e successivamente si può agire sulle assicurazioni per eventuali risarcimenti,assurdo pretendere di aspettare tempi biblici delle assicurazioni

Tutto questo porta ad un degrado superiore a quello che esiste in città

ROBERTO IANNETTI