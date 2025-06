MORTO IN CASA PER MALORE, TROVATO DOPO QUATTRO GIORNI

È stato ritrovato senza vita nel suo appartamento nel pomeriggio di oggi, intorno alle 16:30, Giuseppe Rotelli, 61 anni, residente in via Cesare Battisti ad Alba Adriatica. L’uomo era solo in casa: secondo i primi rilievi, il decesso risalirebbe ad almeno quattro o cinque giorni fa. A stroncarlo sarebbe stato un malore improvviso, mentre si trovava nel bagno dell’abitazione. A dare l’allarme sono stati i vicini, insospettiti dal silenzio prolungato e dai cattivi odori provenienti dall'appartamento. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per forzare l’ingresso e i carabinieri per i rilievi del caso. Il corpo è stato rinvenuto riverso a terra, in avanzato stato di decomposizione. Giuseppe Rotelli viveva da solo. Non era sposato e non aveva figli. Le autorità sono riuscite a rintracciare una sorella residente a Teramo, che è stata informata dell'accaduto. Non sono emersi segni di violenza o elementi sospetti: la causa della morte sembrerebbe di natura naturale, anche se l’ultima parola spetterà al medico legale.