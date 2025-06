LE TELECAMERE DI "STORIE" DEL TG2 A TERAMO PER RACCONTARE IL PROGETTO DI RINASCITA DELL'EX MANICOMIO







Questa sera, alle 23:50, e in replica domani, domenica mattina alle 7:00, il Tg2 dedicherà una puntata speciale del programma “Storie” al progetto di rinascita dell’ex manicomio di Teramo. Al centro del servizio, curato dalla giornalista Adriana Pannitteri, il grande progetto della Cittadella della Cultura, che punta a restituire nuova vita a uno dei luoghi più emblematici della città.cI microfoni del Tg2 hanno raccolto le parole del Magnifico Rettore dell’Università di Teramo, Christian Corsi, tra i protagonisti del percorso di valorizzazione dell’area. La sua visione, raccontata con passione, si intreccia con immagini dal forte impatto visivo: le telecamere documentano infatti lo stato attuale della struttura, tra padiglioni abbandonati e tracce di un passato sospeso, quasi cristallizzato nel tempo. L’ex manicomio, un complesso di grande valore storico e architettonico, è da anni al centro di riflessioni e proposte di recupero. Il progetto della Cittadella della Cultura rappresenta una svolta concreta: un polo aperto alla cittadinanza, in cui convivano spazi per l’università, la ricerca, l’arte, la musica, il teatro e l’innovazione sociale. La puntata promette di essere un viaggio intenso tra memoria e futuro, tra ciò che è stato e ciò che potrà essere. Un’occasione per accendere i riflettori su un luogo carico di significati, ma anche sulla sfida ambiziosa di trasformarlo in un motore culturale per l’intero territorio.