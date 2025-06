FINISCE IN RIANIMAZIONE PER UN MORSO DI VIPERA

Attimi di paura per un 69enne morso da una vipera mentre cercava tartufi nei boschi insieme al suo cane. L’uomo si era chinato per controllare l’animale, quando è stato improvvisamente morso ad un dito. In un primo momento, l'uomo, che vive a Gioia dei Marsi, ha sottovalutato la gravità della cosa, ma nel giro di pochi minuti sono comparsi sintomi preoccupanti: gonfiore, nausea, debolezza diffusa. Resosi conto della situazione, si è recato al pronto soccorso di Pescina, dove i sanitari hanno attivato il protocollo d’emergenza e contattato il Centro antiveleni di Pavia. Il paziente è stato quindi trasferito all’ospedale di Avezzano. La diagnosi di avvelenamento da vipera è stata confermata: il veleno aveva già provocato un forte edema esteso fino all’avambraccio. Ricoverato in Rianimazione, l’uomo è stato sottoposto a terapia intensiva e ha ricevuto il siero antivipera, l’unico antidoto efficace contro il veleno del rettile.