ESCE DAL CARCERE, RUBA UNA BICI SBATTENDO UN RAGAZZINO CONTRO UN PALO E... TORNA IN CARCERE

Era tornato in libertà appena 24 ore prima, dopo una misura cautelare per atti persecutori verso l’ex compagna. Ma non ha perso tempo: un 52enne senza fissa dimora e con numerosi precedenti è stato arrestato con l’accusa di rapina aggravata dopo aver aggredito un ragazzino per impossessarsi della sua mountain bike. Il fatto è avvenuto a Cepagatti, nei pressi di un bar molto frequentato. Il minore aveva lasciato la bici incustodita per pochi istanti. Quando si è accorto del furto, si è lanciato all’inseguimento insieme a un amico, riuscendo a raggiungere il ladro nel giro di un centinaio di metri. Alla richiesta di restituire la bicicletta, l’uomo ha reagito con violenza: ha strattonato il ragazzo e lo ha spinto con forza, facendolo sbattere contro un palo in metallo. È stato il padre del ragazzo a bloccare l’aggressore fino all'arrivo dei carabinieri.