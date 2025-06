SOTTANELLI A PONTE PALADINI: MASCELLE... IN AZIONE

Il nostro Adamo aveva raccontato ieri mattina dell’iniziativa dell’Onorevole Giulio Cesare Sottanelli al Ponte di Paladini. Non sappiamo come sia andato il sopralluogo al cantiere del Ponte, ma le voci della montagna raccontano dell’assenza dei vertici Anas e di tutti i SIndaci… ma sappiamo dell’esito della serata: una bella cena alla locanda del cervo. L’onorevole (che non pubblica foto del cantiere) racconta sul suo instagram che «Questa sera, con il direttivo provinciale di Azione abbiamo fatto tappa a Crognaleto per sostenere un’eccellenza del nostro territorio: “La Locanda del Cervo” dell’amico Silvano». Una volta, si diceva semplicemente “andiamo a cena”, adesso: “andiamo a sostenere un’eccellenza del nostro territorio”. Mascelle…in Azione