VIDEO / A ROSETO È POLEMICA SULL'«...ILLOGICO RIPENSAMENTO DELL'ACCORDO CON LE FERROVIE»



È polemica sulla nuova convenzione tra Amministrazione e RFI riguardo l'area adiacente alla stazione di Roseto. Al prezzo di 514 mila euro, infatti, era stato concordato con l'amministrazione Di Girolamo l'acquisto della stessa da parte del Comune, compresa di Arena Quattro Palme e corridoio transitabile, ma con il ritardo di mesi viene messo a conoscenza da quella attuale l'"illogico" (secondo i consiglieri di minoranza) ripensamento sui termini dell'accordo.

"Sarebbe stato vantaggioso" rimprovera Teresa Ginoble, consigliera di Siamo Roseto "acquistare a quel prezzo una zona così centrale per la città, ora invece viene detto che il guadagno per i cittadini sia stato proprio la proprietà alle Ferrovie italiane. Il termini di scadenza per accettare l'accordo era fissato a dicembre 2024, e benchè la decisione di reciderlo risalga ad aprile dello stesso anno, solo oggi se ne fa parola."

Della stessa idea è la presidente dell'associazione omonima al fruppo consigliare, Vanessa Quaranta, che commenta "Questo atteggiamento significa dare una preoccupazione ai cittadini, non un guadagno. Acquisire ad un prezzo vantaggio un'area dove già insiste un fabbricato avrebbe dato la possibilità di dare alla comunità la certezza di avere un'area disponibile nelle mani dell'Ente da soggetto, mentre restando così le così, l'impresa puó ragionarvi per interessi privati."

"La città di Roseto ha perso un'occasione irripetibile" conclude il consigliere Nicola Petrini, alla conferenza stampa indetta questa mattina al lido Mirage, davanti al pubblico rosetano.