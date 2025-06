ALTRO CICLISTA INVESTITO IN PIAZZA GARIBALDI

Ancora un incidente in Piazza Garibaldi. Questa mattina un ciclista è stato investito da un’automobile mentre attraversava gli incroci. Per fortuna, l’impatto non ha causato gravi conseguenze: il ciclista è stato soccorso immediatamente e ha riportato solo lievi ferite. L’episodio riaccende i riflettori sull’estrema pericolosità dell’area, snodo trafficatissimo e spesso teatro di situazioni rischiose per pedoni e automobilisti. Teramo vivi citta richiama l'attenzione del Comune sull'esigenza di garantire maggiore sicurezza a chi usa la bicicletta