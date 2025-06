BERARDO DI BATTISTA RIAPRE ARGHIRO: A TERAMO TORNA IL RISTORANTE DOVE I SAPORI INCONTRANO L’ANIMA

Dopo una pausa ristoratrice, riapre con nuovo slancio uno dei locali più amati della città: Bar Ristorante Arghiro. L’appuntamento è per giovedì 3 luglio, dalle ore 18:00, in Viale Francesco Crispi 165, dove clienti affezionati e nuovi curiosi saranno accolti in un ambiente rinnovato e ricco di calore.

Il locale, conosciuto per la sua atmosfera autentica e la proposta gastronomica che unisce gusto e tradizione, è gestito da Berardo Di Battista, nome ben noto nella ristorazione teramana per esperienza, passione e attenzione ai dettagli. Con lui in società anche Massimo Di Gaetano. Arghiro è bar, ristorante a pranzo e cena e aperitivi.

«Un luogo dove i sapori incontrano l’anima, e ogni momento diventa ricordo»: con queste parole i gestori annunciano il ritorno di Arghiro, promettendo esperienze culinarie capaci di coniugare accoglienza e qualità.

L’evento inaugurale del 3 luglio sarà l’occasione per riscoprire la cucina del locale e per brindare a una nuova stagione fatta di convivialità e piacere della tavola.

Per chi è alla ricerca di un angolo speciale nel cuore di Teramo, Arghiro si conferma un punto di riferimento. La riapertura è un invito a lasciarsi sorprendere, ancora una volta.