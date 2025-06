VIDEO-FOTO/ GIULIANOVA DIVENTA “ANIMA MUNDI” DELL’ESTATE GRAZIE ALLE SCULTURE DI RABARAMA

Nel respiro ampio dell’estate adriatica, Giulianova si trasfigura in Anima Mundi, diventando palcoscenico di arte, riflessione e bellezza universale. A compiere questa metamorfosi è l’artista di fama internazionale Rabarama, nome d’arte di Paola Epifani, le cui monumentali sculture approdano sul Belvedere e nel suggestivo Loggiato Cerulli.

Le sue opere, potenti e riconoscibili, sono molto più che figure scolpite: sono corpi attraversati da simboli, incisi da mappe invisibili, avvolti da texture che evocano l’infinita metamorfosi dell’essere umano. In ogni posa, in ogni curva scolpita, Rabarama traduce il flusso costante dell’identità, la tensione tra carne e coscienza, il mistero della connessione tra corpo, mente e spirito.

Il nome stesso dell’artista, Rabarama, è una dichiarazione d’intenti: richiama l’esplorazione spirituale, l’energia vitale del mondo, l’interconnessione profonda fra ogni essere vivente. Le sue sculture, installate oggi nella città costiera teramana, sono portali aperti sul sé e sull’universo, visioni che invitano all’ascolto interiore.

«È un onore incredibile – afferma l’assessore alla cultura Nausicaa Cameli – inaugurare la stagione estiva con l’installazione di un’artista dal calibro internazionale come Rabarama». E aggiunge: «Le sue opere daranno un’anima nuova agli spazi pubblici, trasformandoli in luoghi di meditazione e stupore».

Entusiasta anche il sindaco Jwan Costantini, che definisce l’evento «un sogno che diventa realtà». Il primo cittadino non nasconde la sua emozione personale: «Sono rimasto profondamente colpito dalle opere di Rabarama – racconta – da quando le vidi per la prima volta a vent’anni. Essere oggi il sindaco di una città che ospita la sua arte è per me una gioia immensa».

Con questa esposizione, Giulianova non solo celebra l’arte, ma si pone come crocevia tra il visibile e l’invisibile, tra la materia e l’essenza, accogliendo nel cuore dell’estate la voce silenziosa ma potente dell’anima del mondo.

La mostra sarà visitabile da oggi fino al 31 agosto 2025 al Loggiato Cerulli, piazza Belvedere.

Eugenia Di Giandomenico