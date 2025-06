INVESTITO IN BICICLETTA, MUORE DOPO DIECI GIORNI

È l'ennesimo incidente mortale che coinvolge un ciclista. Un uomo di 78 anni, residente ad Alba Adriatica, è deceduto all'ospedale di Teramo a causa delle ferite riportate in un incidente avvenuto dieci giorni fa sul lungomare Marconi. L'uomo era stato investito mentre pedalava e aveva subito un trauma cranico importante, che lo aveva costretto a essere trasferito all'ospedale di Teramo per le cure necessarie. Purtroppo, le sue condizioni sono progressivamente peggiorate e nelle ultime ore è deceduto. Sulla vicenda è stata aperta un'inchiesta, come da prassi, per accertare le cause dell'incidente e le eventuali responsabilità. I rilievi, nell'occasione, erano stati effettuati dalla polizia locale.