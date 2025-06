ITALIA NELLA MORSA DEL CALDO: 21 CITTÀ DA BOLLINO ROSSO E TEMPERATURE FINO A 43°C

L’Italia affronta un’ondata di caldo eccezionale, con temperature che superano i 40°C da Nord a Sud a causa della persistenza dell’anticiclone africano. Secondo i dati del Ministero della Salute, oggi ben 21 città sono da bollino rosso, indice di rischio per la salute umana.

Le proiezioni meteorologiche non mostrano miglioramenti a breve termine. Anzi, secondo iLMeteo.it, la situazione potrebbe peggiorare nei prossimi giorni, con l’anticiclone destinato a espandersi fino alle latitudini della Norvegia e della Scozia. Spagna e Paesi del Nord Europa sono anch’essi in allerta.

In Italia, città come Firenze potrebbero superare i 39-40°C per cinque giorni consecutivi, evento senza precedenti negli archivi meteorologici locali. Anche nelle ore notturne le temperature restano elevate: minime intorno ai 30°C nella Pianura Padana.

Il caldo colpirà duramente anche le regioni del Sud, la Puglia in particolare. Al Centro-Nord sono attese acque marine fino a 28-29°C, soprattutto nel Tirreno meridionale.

A preoccupare gli esperti è anche lo stato dei ghiacciai alpini, con il manto nevoso che si sta sciogliendo rapidamente. «Siamo già ai 39°C nella Capitanata pugliese e valori critici anche in Sardegna sud-orientale», avverte Massimiliano Fazzini, climatologo. La fusione anticipata della neve, con lo zero termico che si alza oltre i 4700 metri, potrebbe causare una carenza idrica nei mesi più caldi, come luglio e agosto, proprio quando la richiesta aumenta.