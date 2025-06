GIULIANOVA PUNTA SULL’ARTE: IL COMUNE VUOLE ACQUISTARE LA SCULTURA DI RABARAMA DA 170MILA EURO CON L'AIUTO DELLA FONDAZIONE TERCAS

L’amministrazione comunale di Giulianova ha annunciato l’intenzione di acquistare una delle opere principali esposte nella mostra "Anima Mundi" dell’artista di fama internazionale Rabarama, attualmente allestita in città. A confermarlo è stato il sindaco Jwan Costantini, durante l’inaugurazione della rassegna artistica, definita un vero evento culturale dell’estate giuliese.

L’opera scelta è la grande scultura che campeggia nella prima immagine della mostra, il cui valore è stimato in 170mila euro. Per sostenere l’acquisto, il Comune si appellerà al contributo della Fondazione Tercas.

Si dovrebbe chiamare Trans‑Lettura figure umanoidi dipinte in bronzo con motivi geometrici/alfabetici – come quelle viste per esempio lungo il lungomare di Reggio Calabria.

La mostra, che propone una selezione delle più significative creazioni dell’artista, è visitabile fino al 31 agosto, nei seguenti orari:

Mercoledì e venerdì dalle 10:00 alle 12:00

Dal martedì alla domenica dalle 18:00 alle 22:00

«Legata alla storia e alla bellezza del nostro territorio – ha dichiarato il sindaco Costantini – la mostra di Rabarama offre un’opportunità in più per vivere a pieno l’estate nella nostra città». Secondo l’amministrazione, l’iniziativa si inserisce in un più ampio progetto di valorizzazione culturale e turistica del territorio, e promette di diventare uno dei maggiori poli di attrazione per visitatori e appassionati d’arte.