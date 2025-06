POLIZIOTTO DELLA STRADALE MUORE SUICIDA A 50 ANNI

A dare l’allarme sono stati i colleghi, preoccupati per l’assenza ingiustificata dal lavoro e il mancato riscontro alle telefonate. Era stato regolarmente in servizio il giorno prima sulle volanti della Polizia Stradale, nulla lasciava presagire un simile epilogo. Invece, è stato rinvenuto senza vita il corpo di M.N., agente di Polizia, 50 anni, padre di due figli e volto noto e stimato nel capoluogo abruzzese. Il tragico ritrovamento è avvenuto ad Assergi, all’interno di un’abitazione. Secondo le prime ipotesi investigative, si tratterebbe di un gesto volontario, avvenuto probabilmente nella notte tra venerdì e sabato. Le indagini sono in corso, con particolare attenzione ai messaggi e agli ultimi contatti dell’agente, per chiarire i contorni della vicenda.