PERDE IL CONTROLLO DELLA JEEP E ABBATTE UN LAMPIONE DELLA ROTONDA OVALE

Un incidente stradale si è verificato nella notte alla rotonda Ovale di Teramo, quando una jeep ha centrato violentemente un lampione situato lungo la rotatoria. Il conducente ha riportato ferite lievi ed è stato soccorso sul posto. A seguito dell’impatto, il lampione è stato abbattuto, rendendo necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco, che hanno lavorato per mettere in sicurezza l’area. Sul luogo dell’incidente sono giunti anche i soccorsi sanitari, ma le condizioni del conducente non destavano preoccupazioni. I Carabinieri hanno effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica dell’incidente e regolamentare il traffico, che è stato temporaneamente rallentato durante le operazioni di messa in sicurezza. Sul posto anche il Vigile ecologico Calvarese e l'assessore Mimmo Sbraccia per valutare i danni.