TRAGICO INCIDENTE A CASTILENTI: MUORE CENTAURO 28ENNE

Oggi, intorno alle 14:30, una squadra del Comando dei Vigili del Fuoco di Teramo è intervenuta a seguito di un grave incidente stradale avvenuto nei pressi di Villa San Romualdo, nel territorio comunale di Castilenti.

Lo scontro, avvenuto lungo una strada comunale, ha coinvolto una moto e una Jaguar F-Pace. Secondo le prime ricostruzioni, i due mezzi si sarebbero scontrati frontalmente per cause ancora in fase di accertamento. Ad avere la peggio è stato il conducente della moto, un giovane di 28 anni residente ad Alice, in provincia di Pescara, che è deceduto sul colpo. Il personale dell’elisoccorso, giunto rapidamente sul posto, ha potuto solo constatarne il decesso.

Illesi, invece, i due turisti finlandesi di mezza età a bordo dell’auto: non hanno riportato ferite e non è stato necessario l’intervento dei sanitari per loro.

I vigili del fuoco hanno provveduto a mettere in sicurezza i veicoli incidentati e a supportare il personale medico nelle operazioni di soccorso. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri di Giulianova e di Castilenti, incaricati di effettuare i rilievi e gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell’incidente.

La strada comunale è rimasta chiusa al traffico per tutta la durata delle operazioni di emergenza e dei rilievi tecnici.