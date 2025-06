GIOVANE ABRUZZESE TROVATO MORTO NEI CAMPI A LODI: UCCISO CON UNA FUCILATA AL TORACE

È stato ritrovato senza vita nei campi vicini all’Autostrada del Sole, all’altezza di Pieve Fissiraga, il corpo di Mohamed Kaoukeb Raji, 21enne di origine marocchina. Il giovane è stato ucciso con un colpo d’arma da fuoco al torace. A scoprirlo, un agente della polizia locale, insospettito dalla presenza di alcune persone che si aggiravano nella zona in cerca di qualcosa.

A lanciare l’allarme è stata la madre del ragazzo, residente ad Avezzano, dopo essere stata contattata da due amici del figlio, che le avrebbero riferito della sua morte. I tre sono giunti insieme a Pieve Fissiraga e le loro testimonianze sono ora al vaglio degli inquirenti.

Sul luogo del ritrovamento sono intervenuti i carabinieri di Lodi, con il supporto del Reparto Scientifico, per eseguire i rilievi e raccogliere elementi utili all’indagine. La pm di turno, Martina Parisi, coordina le attività investigative.

Dall’autopsia preliminare, eseguita dal medico legale, è emerso che il giovane è stato ucciso da una fucilata al torace. Mohamed, che non aveva una residenza fissa, aveva vissuto in passato tra Novara e Varese e risultava avere precedenti per droga. La zona del ritrovamento, spiegano le forze dell’ordine, è tristemente nota per episodi legati allo spaccio di stupefacenti.

Tre persone sono state già ascoltate come persone informate dei fatti. Nessuna denuncia di scomparsa era stata presentata per Mohamed, secondo quanto riferiscono i carabinieri di Avezzano.

Il mistero attorno alla sua morte è ancora fitto: secondo alcune testimonianze, il 21enne si trovava in zona con un amico, che sarebbe stato il primo a venire a conoscenza dell’omicidio. Le indagini proseguono per far luce sulle dinamiche e sul movente dell’esecuzione.