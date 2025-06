IN FIAMME 5000 MQ DI STERPAGLIE, BLOCCATA LA FERROVIA ADRIATICA

Oggi pomeriggio una squadra dei vigili del fuoco del Distaccamento di Nereto, con un'autopompa, un fuoristrada con modulo antincendio e due autobotti inviate sul posto dal Comando di Teramo, è intervenuta nel territorio del comune di Martinsicuro, per un incendio che si è sviluppato in un'area nei pressi del cimitero di Alba Adriatica e la linea ferroviaria Bologna/Taranto. L'incendio su due fronti di fiamma ha interessato una zona di circa 5.000 metri con un canneto e macchia mediterranea. Il rapido intervento dei vigili del fuoco ha evitato che l'incendio potesse estendersi alle aree circostanti e a un deposito di materiali per l'edilizia. Il traffico ferroviario è rimasto bloccato per circa mezz'ora a causa del pericolo rappresentato da fiamme e fumo che hanno invaso la zona dei binari. Sul luogo dell'incendio sono intervenuti anche i Carabinieri di Martinsicuro e il personale di Trenitalia per gli adempimenti di competenza.