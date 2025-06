BIMBO DI 14MESI SCIVOLA DAL MARSUPIO DEL PADRE MENTRE SALE VERSO UN RIFUGIO

Momenti di grande paura intorno a Campo Felice, precisamente dove un bimbo di soli quattordici mesi si è “sfilato” dal marsupio mentre il papà, che lo portava aderente al corpo, procedeva lungo il sentiero in direzione del rifugio Prato San Rocco. La caduta del piccolo ha fatto immediatamente scattare l’allarme per le sue condizioni, apparse inizialmente molto preoccupanti. Sul posto è arrivato rapidamente un elicottero del 118 che ha provveduto al trasporto d’urgenza al pronto soccorso pediatrico dell’Aquila. Il piccolo è arrivato vigile in ospedale, dove è stato sottoposto a una serie di accertamenti. Ha un trauma cranico, ma fortunatamente le sue condizioni non risultano gravi. Il bambino è stato quindi tenuto sotto stretta osservazione.



foto archivio