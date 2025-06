ATTENZIONE / DOMANI NOTTE CHIUSO IL TRATTO PINETO -PESCARA

Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire

attività di ispezione della galleria "Colle Pino" e di manutenzione

delle gallerie "Fonte da Capo" e "Pianacce", dalle 22 di martedì 1

alle 6 di mercoledì 2 luglio, sarà chiuso il tratto compreso tra

Pineto e Pescara nord Città Sant'Angelo, verso Pescara .

Contestualmente sarà chiusa l'area di servizio "Torre Cerrano ovest";

si precisa che verrà istituito il divieto di sosta all'interno della

suddetta area di servizio, dalle 20 di martedì 1 e fino alla

riapertura della stessa. In alternativa, dopo l'uscita obbligatoria

alla stazione di Pineto, seguire per ss16 Adriatica verso Pescara e

rientrare in A14 alla stazione di Pescara nord Città Sant'Angelo.