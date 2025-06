TRAGEDIA, MUORE SCHIACCIATO DALLA SUA AUTO UN UOMO DI 80 ANNI

Drammatico incidente questa mattina a Castelli, dove un uomo di 80 anni, S.G, sono le iniziali dell'uomo, classe 1944, ha perso la vita dopo essere stato travolto dalla propria auto. Il fatto è avvenuto intorno alle ore 8:30.

Secondo una prima ricostruzione, l’uomo aveva appena parcheggiato in salita la sua Skoda station wagon nei pressi della propria abitazione o comunque lungo una strada del paese. Per cause ancora da accertare, il veicolo si sarebbe improvvisamente sfrenato, investendolo e schiacciandolo.

Nonostante l’arrivo tempestivo dei soccorsi — sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 di Isola del Gran Sasso, un elicottero del servizio di emergenza, i carabinieri e i vigili del fuoco — si è potuta soltanto constatare la morte dell’uomo. Il decesso è stato attribuito a un grave politrauma.

I carabinieri stanno ora conducendo accertamenti per ricostruire con esattezza la dinamica dell’accaduto. L’anziano era molto conosciuto e stimato in paese.