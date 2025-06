VIDEO-FOTO/ ITS ACADEMY ABRUZZO TURISMO E CULTURA PRESENTA NUOVI CORSI E LA SEDE OPERATIVA A MARTINSICURO DAVANTI AD UN PARTERRE POLITICO IMPORTANTE: TROVATA LA SEDE, SARA' OPERATIVA DA OTTOBRE

Si è tenuta questa mattina, nella suggestiva cornice della Torre Carlo V di Martinsicuro, la presentazione ufficiale della nuova sede operativa e dei nuovi corsi formativi dell’ITS Academy Abruzzo Turismo e Cultura, eccellenza regionale per la formazione avanzata nei settori del turismo e delle attività culturali.

L’ITS, parte integrante del Sistema degli Istituti Tecnici Superiori promosso e finanziato dalla Regione Abruzzo, si conferma un punto di riferimento per la specializzazione post-diploma, in grado di offrire competenze concrete e spendibili sul mercato del lavoro, con particolare attenzione alla promozione integrata del territorio abruzzese.

A partire dal nuovo anno accademico, ai corsi già attivi di Marketing digitale e Hospitality manager, si affiancheranno tre nuovi percorsi formativi, a testimonianza di un salto in avanti sul piano dell’offerta didattica e dell’occupabilità giovanile.

A illustrare i dettagli dell’ampliamento formativo sono stati Erminio Di Lodovico, presidente della Fondazione ITS Academy, insieme al sindaco di Martinsicuro Massimo Vagnoni, a Massimo Di Paolo in rappresentanza della dirigenza ITS, Luigi Valentini, dirigente dell’IIS Crocetti-Cerulli di Giulianova e presidente del Comitato Tecnico Scientifico dell’ITS. Presenti anche il consigliere regionale Emiliano Di Matteo, il Presidente della Provincia di Teramo Camillo D’Angelo e la presidentessa dell’Unione dei Comuni Cristina Di Pietro.

ATTESO IL CDA DOPO LE DIMISSIONI DI ROSSI E DELL’UNITE

Nel pomeriggio è attesa la riunione del Consiglio di Amministrazione della Fondazione ITS, chiamato a sostituire i consiglieri dimissionari Mirko Rossi e l’Unite, la cui uscita ha suscitato attenzione nei giorni scorsi. Le dimissioni saranno anche al centro del Consiglio comunale di Mosciano Sant’Angelo, previsto sempre oggi, nel pomeriggio, durante il quale si discuterà degli sviluppi e delle implicazioni istituzionali della vicenda su impulso della minoranza.

L’appuntamento odierno a Martinsicuro ha segnato un momento significativo per il futuro della formazione tecnica nel settore turistico-culturale in Abruzzo, con la promessa di maggiore connessione tra istruzione, territorio e impresa. Poi un ricco buffet e un ottimo brindisi per tutti i presenti.