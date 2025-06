TORTORETO LANCIA LA PRIMA GUIDA TURISTICA INTERATTIVA PER BAMBINI E FAMIGLIE

Tortoreto rafforza la sua vocazione turistica a misura di bambino con la presentazione della nuova Guida Turistica Interattiva per famiglie, un’iniziativa innovativa che punta a coinvolgere grandi e piccoli nella scoperta del territorio in modo smart, creativo e divertente.

Intitolata “Tortoreto - Il tuo diario di viaggio”, la guida si presenta in un formato maneggevole (15x21 cm), articolata in 32 pagine ricche di illustrazioni, contenuti culturali, giochi e QR-code che rimandano al portale turistico ufficiale. Semplice nel linguaggio, è pensata per stimolare la partecipazione attiva dei più giovani, che diventano così protagonisti del proprio viaggio alla scoperta del patrimonio locale, tra mappe, quiz e spazi dedicati al disegno e alla scrittura.

Una delle sezioni più significative invita i bambini a scrivere un pensiero speciale per Tortoreto: un gesto simbolico che mira a rafforzare il legame emotivo con il luogo. Consegnando la pagina all’Ufficio IAT (Lungomare Sirena 31-A), i giovani turisti riceveranno in cambio un gadget ricordo, un piccolo premio per una grande esperienza.

Realizzata su carta riciclata, la guida è coerente con gli obiettivi ambientali dell’amministrazione, come sottolinea l’Assessore al Turismo Giorgio Ripani: «Abbiamo fortemente voluto questa pubblicazione per offrire alle famiglie un’esperienza turistica coinvolgente e divertente, capace di stimolare curiosità e senso di appartenenza. Un bambino che gioca e scopre Tortoreto porterà con sé un ricordo felice e vorrà tornarci ancora».

Il Sindaco Domenico Piccioni ha aggiunto: «Essere una città a misura di bambino significa pensare il turismo in modo inclusivo, sostenibile e innovativo. Questa guida è un tassello importante della nostra visione: rendere Tortoreto un luogo accogliente per tutte le età, in ogni stagione».

Il progetto ha ricevuto anche il sostegno della Fondazione Tercas, che ha riconosciuto il valore educativo e culturale dell’iniziativa. Il Presidente Piero Di Felice ha dichiarato: «Avvicinare i bambini alla scoperta del territorio attraverso il gioco è un modo efficace per costruire un legame profondo con la propria città. Tortoreto ha molto da raccontare, e farlo con il linguaggio dei più piccoli significa investire nel futuro culturale della comunità».

La guida, inoltre, sarà proposta anche nelle scuole secondarie di primo grado come strumento didattico per far conoscere ai giovani cittadini il patrimonio storico, culturale e naturalistico del loro paese. L’obiettivo è formare piccoli ciceroni del territorio, capaci di raccontarlo con orgoglio e consapevolezza.

Con questa pubblicazione, Tortoreto fa un nuovo passo avanti nel percorso per diventare una vera città baby friendly, dimostrando che turismo e educazione possono andare di pari passo, e che investire nelle nuove generazioni è il modo migliore per costruire un futuro condiviso e sostenibile.