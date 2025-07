SI STACCA UN BALCONE MENTRE MONTANO UNA TENDA, IN DUE VOLANO PER 6 METRI



Grave incidente sul lavoro nel centro di Chieti: un balcone si è “staccato” ed è crollato mentre due operai stavano montando una tenda da sole, facendo precipitare nel vuoto per otto metri zio e nipote, di 60 anni e di 31. Entrambi sono stati trasportati in codice rosso negli ospedali di Pescara e Chieti. Secondo le prime ricostruzioni, la struttura non avrebbe retto il peso: il balcone del secondo piano si è staccato dal parapetto, crollando poi nel cortile insieme ai due lavoratori, con un volo di oltre 6 metri. Sul posto sono intervenuti 118, vigili del fuoco, carabinieri e polizia locale. G.B., titolare di un negozio di tendaggi, ha riportato traumi multipli ed è stato trasferito in elisoccorso a Pescara. Il nipote ha subito lesioni alla schiena. Avviate le indagini per accertare le cause del crollo e le eventuali responsabilità, anche in merito al rispetto delle norme di sicurezza sul lavoro.