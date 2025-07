SEDICENNE IN COMA ETILICO IN PIAZZA, SVIENE E BATTE LA TESTA



Un ragazzo di 16 anni è finito in coma etilico nella notte tra sabato e domenica a Bucchianico, crollando sull’asfalto in piazza Roma e ferendosi alla testa. Soccorso dal 118 e trasportato d’urgenza all’ospedale di Pescara, è ora fuori pericolo e ricoverato nel reparto di pediatria. I carabinieri hanno avviato accertamenti per ricostruire l'accaduto e verificare dove il minorenne abbia ottenuto le bevande alcoliche. L’episodio, raccontato dal Centro, riaccende l’attenzione sull’allarme lanciato dalle Asl abruzzesi: il consumo di alcol tra i giovanissimi è in aumento, con casi di «binge drinking» già a partire dagli 11 anni. Sempre più frequenti gli accessi in pronto soccorso per coma etilico tra gli adolescenti, con possibili gravi conseguenze neurologiche. Va ricordato che la legge prevede pene severe: fino a un anno di arresto per chi serve alcolici a under 16. Anche a Teramo, un anno fa, un bar del centro venne chiuso per aver venduto alcol ad una minorenne.