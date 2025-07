I LETTORI CI SCRIVONO/ QUARTIERE ISOLATO A SAN NICOLÒ A TORDINO: CHIUSI I PASSAGGI A LIVELLO, NESSUN COLLEGAMENTO PEDONALE ALTERNATIVO

Gentile Redazione,

vi scrivo per segnalare una situazione estremamente critica che coinvolge il quartiere di San Nicolò a Tordino, in particolare le zone di via Fedele Romani e via Benedetto Croce.

A seguito dei lavori di riqualificazione della linea ferroviaria, sono stati chiusi entrambi i passaggi a livello che collegavano il quartiere alla strada principale (la Strada Statale), lasciando l’intera area completamente isolata.

Ad oggi non è stato predisposto alcun passaggio alternativo per i pedoni: non esistono sottopassi, sovrappassi o percorsi sicuri per raggiungere la Statale a piedi.

Di conseguenza, residenti, famiglie, anziani e studenti si trovano impossibilitati ad accedere ai servizi essenziali (scuole, negozi, fermate del trasporto pubblico, strutture sanitarie), con gravi disagi quotidiani e rischi in termini di sicurezza e soccorso.

Vi chiediamo cortesemente di dare visibilità a questa situazione, per stimolare un intervento rapido da parte delle autorità competenti.

I.D.G