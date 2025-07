COPPA INTERAMNIA AL VIA DAL 7 AL 13 LUGLIO: IL COMUNE METTERÀ A DISPOSIZIONE LE SCUOLE. OGGI RIUNIONE IN PREFETTURA PER LA SICUREZZA, IN ARRIVO 1500 ATLETI, VENERDI CONFERENZA STAMPA

Conto alla rovescia per la 51ª edizione della Coppa Interamnia, in programma a Teramo dal 7 al 13 luglio. Per garantire la riuscita della manifestazione sportiva internazionale, il Comune metterà a disposizione alcune scuole del territorio per accogliere le delegazioni e agevolare la logistica dell’evento.

Oggi, intanto, si è tenuta una riunione in Prefettura alla presenza del vice prefetto di Teramo, del sindaco Gianguido D’Alberto e dei rappresentanti delle forze dell’ordine, della Asl, della Protezione Civile e degli altri enti coinvolti nell’organizzazione. L’incontro è servito a fare il punto su sicurezza, accoglienza, mobilità, vigilanza sanitaria e piani di emergenza.

L’impegno dell’amministrazione comunale è volto a garantire il massimo supporto a un evento che, da oltre cinquant’anni, rappresenta un’occasione di incontro tra culture, sport e giovani provenienti da tutto il mondo. La scelta di utilizzare gli edifici scolastici, come già avvenuto in passato, permetterà di ospitare centinaia di atleti in arrivo da diversi Paesi.

Nei prossimi giorni verranno definiti nel dettaglio gli ultimi aspetti organizzativi, compreso il piano di pulizia, vigilanza notturna e supporto sanitario per le strutture scolastiche coinvolte. Venerdi 4 luglio alle ore 11 conferenza stampa per i dettagli dell'iniziativa. Stamnno arrivando in città 1.500 atleti.