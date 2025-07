ADDIO A ANNA SCIARRA, UNA VITA DEDICATA ALL'EDUCAZIONE E ALLA CULTURA

Oggi avrebbe dovuto celebrare il suo 75esimo compleanno, Anna Sciarra, una donna straordinaria che ha dedicato la sua vita all'educazione, alla cultura e al sociale, che si è spenta dopo aver a lungo combattuto contro una malattia che, alla fine, ha vinto le sue resistenze.

Ex vicepreside del convitto Melchiorre Delfico, Anna Sciarra è stata una figura di riferimento per generazioni di studenti, che la ricordano con affetto e gratitudine. La sua passione per l'insegnamento e la sua capacità di trasmettere conoscenze e valori ai suoi alunni sono state una fonte di ispirazione per molti.

Ma Anna Sciarra non era solo un'insegnante, era anche una studiosa e una ricercatrice appassionata. La sua tesi su Primo Riccitelli è diventata la base per un libro sull'artista, un contributo importante alla conoscenza e alla valorizzazione del patrimonio culturale della nostra città.

Anna Sciarra è stata anche una persona molto attiva nel sociale, sempre pronta a impegnarsi per la comunità e a sostegno delle cause più nobili. La sua scomparsa lascia un vuoto incolmabile, ma la sua eredità di passione, di dedizione e di amore per la cultura e l'educazione continuerà a vivere attraverso le vite di coloro che ha toccato.