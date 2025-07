IN FIAMME TREMILA MQ DI STERPAGLIE VICINI ALLE CASE





Un incendio è divampato nel pomeriggio di oggi a margine della Strada Statale 150, nei pressi del quartiere Prato della Signora A Villa Vomano. Le fiamme, spinte dal vento, hanno interessato un fronte di circa 700 metri, estendendosi su un’area di circa 3.000 metri quadrati di terreno.

Sul posto sono prontamente intervenuti i Vigili del Fuoco, che hanno lavorato intensamente per contenere e domare il rogo, evitando che le fiamme si propagassero ulteriormente verso le abitazioni e le infrastrutture limitrofe. Non si registrano feriti.

Sono in corso accertamenti per determinare le cause dell’incendio. Le autorità non escludono al momento alcuna ipotesi, inclusa quella dolosa. Il vigile ecologico Calvarese è attualmente impegnato nelle verifiche per individuare la proprietà del fondo colpito,