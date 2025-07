UNA BOMBOLA PERDE, AUTO A METANO IN FIAMME SULL‘A24

Due squadre dei Vigili del Fuoco di Teramo e L'Aquila sono intervenute sull'Autostrada A24, per l'incendio di un'autovettura avvenuto sulla carreggiata in direzione Roma. Una Lancia Delta alimentata a metano si è incendiata mentre si trovava sul viadotto Cerchiara a un centinaio di metri all'imbocco della galleria Colle Cerreto. Il conducente, dopo aver notato del fumo fuoriuscire dal vano motore, ha subito bloccato il mezzo a lato della carreggiata portandosi in una posizione di sicurezza. I vigili del fuoco, giunti sul posto con due autopompe e un fuoristrada con modulo antincendio, hanno completato le operazioni di spegnimento, effettuate da una squadra antincendio dell'azienda a cui è affidato il servizio antincendio per conto di Strada dei Parchi. Successivamente hanno provveduto a mettere in sicurezza il veicolo e bloccare la fuga di metano da una delle tre bombole installate nell'abitacolo dell'auto.

Per tutta la durata dell'intervento il traffico veicolare nel tratto autostradale interessato dall'incendio ha subito rallentamenti. Sul posto sono intervenuti anche la Polizia Autostradale e personale di Strada dei Parchi.