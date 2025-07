UN SUCCESSO IL SECONDO MEMORIAL CINOFILO “ERNINO D’AGOSTINO”

Organizzato dal Gruppo Cinofilo Val Fino, si è svolto domenica 29 giugno 2025 a Castiglione M.R. il 2° Memorial Ernino D'Agostino che fu Presidente della Provincia con particolare passione per il mondo della cinofilia. “Ricordare Ernino è stato motivo di orgoglio, il suo impegno istituzionale e la sua passione sono stati fonte di ispirazione per tutti” dicono gli organizzatori. La gara è stata molto partecipata con tantissimi iscritti, anche da altre province, accompagnati da ottimi cani che hanno gareggiato egregiamente, manifestando così la bellezza di una disciplina che rimane il motore trainante per una attività venatoria sostenibile e rispettosa dell'ambiente.

Giudicati dai Giudici Cinofili Pino Mazzocca e Carlo Rondolone sono risultati vincitori:

Categoria Inglesi Garisti:

1° Flammini Tiziano con Crispi

2° Flammini Gabriele con Caffè

3° Flammini Gabriele con Cima

Categoria Inglesi Cacciatori:

1° Di Giacinto Renato con Maverix

2° Flacco Silvio con Max

3° Mercuri Remo con Negus

Categoria Continentali:

1° Di Tonto Antonio con Moka

2° Esposito Domenico con Luna

3° Flacco Silvio con Telma

Dopo la premiazione gli organizzatori hanno allestito un ricco buffet accompagnato da un ottimo vino che i parecipanti hanno potuto gustare e apprezzare.

A fine giornata Il Presidente del Gruppo Cinofilo, Guido Di Sabatino, ha rivolto un sentito ringraziamento a tutti con un saluto particolare alla moglie di Ernino Manuela per la gradita presenza, al Sindaco Di Castiglione M.R. per la gentile disponibilità e a Camillo Rastelli, promotore del Memorial, per la preziosa collaborazione.