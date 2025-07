GELOSO, SEDAVA DI NASCOSTO LA COMPAGNA PER NON FARLA USCIRE DI CASA



Geloso alla follia, un uomo di 44 anni è accusato di aver somministrato di nascosto alla compagna 36enne il Rivotril, un farmaco sedativo - ipnotico a base di benzodiazepine, per sedarla e impedirle di uscire. Il gesto rientrerebbe in un più ampio quadro di maltrattamenti fisici e psicologici avvenuti tra febbraio e giugno dello scorso anno a Sulmona, dove vivono. La Procura ha chiesto il rinvio a giudizio per maltrattamenti in famiglia. L’udienza è fissata per il 14 ottobre. La vicenda è emersa grazie alla denuncia della donna, che si era trasferita a Sulmona per stare con l’uomo e che ora è seguita da un centro antiviolenza.