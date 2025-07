RINNOVATO IL RITO DELLA BENEDIZIONE DELLE AUTO MILITARI E CIVILI

Come ogni anno, gli appassionati di motorismo storico e la comunità dei fedeli teramani, hanno fatto sentire il loro affetto a quello che è ormai un momento irrinunciabile dei festeggiamenti in onore della Santa Madonna delle Grazie patrona di Teramo: la solenne benedizione dei veicoli militari e civili. Una tradizione che l'Automobile club di Teramo porta avanti da anni raccogliendo l'invito delle associazioni chiamate ad allestire ifesteggiamenti della Santa Patrona.

Una cornice un po’ ristretta quest’anno per via dei cantieri a ridosso del Tribunale, la presenza delle giostre, e soprattutto pervia dei lavori di ricostruzione, ripristino e restauro del santuario di Madonna delle Grazie. Nonostante gli spazi ridimensionati, la manifestazione svoltasi nel piazzale antistante la chiesa ha raccolto la stessa suggestione di sempre. Qui, su invito del presidente dell’Aci Carmine Cellinese, si sono dati appuntamento i conducenti dei veicoli appartenenti a tutti i Comandi Provinciali delle varie Forze dell'Ordine e dei mezzi di soccorso. Cellinese, in un momento storico ferito dai conflitti, ha ricordato come quel piazzale sia anche il luogo che a Teramo ospita la festa della pace, e che la festa della Madonna delle Grazie rievoca con forza il simbolismo di una pacificazione di cui c’è bisogno e di cui la solenne benedizione è portatrice. Anche il sindaco Gianguido D’Alberto, nel porgere il suo saluto davanti al santuario ha parlato di rigenerazione degli spazi ma anche di una comunità che si tiene insieme proprio grazie agli sforzi dei Volontari, dei Soccorritori e delle Forze dell’Ordine che animano la parata della benedizione dei veicoli. E sul tema della mobilità si è agganciato con forza Sua Eccellenza il Vescovo, Lorenzo Leuzzi che ha invitato ciascuno a riflettere: «Tutti corrono, ma non sanno dove vanno. Ebbene non sarebbe opportuno fermarsi e domandare a ciascuno di noi: “Io verso dove so andando? Camminare per costruire la pace deve essere l’obiettivo di una comunità dove tutti si sentono in comunione». Prima di procedere con la benedizione dei mezzi, questo appello di pace e l’abbraccio ai fedeli è stato suggellato dal giubilo delle sirene spiegate tutte insieme contemporaneamente per festeggiare il momento della benedizione del Vescovo.

Non è mancata anche una nutrita rappresentanza di conducenti delle auto d’epoca in rappresentanza del Cast, il Club Automoto storiche che ha chiuso la parata con i modelli delle vetture più originali dei collezionisti teramani. A seguire la delegazione guidata dall’Aci si è spostata a Torricella Sicura, tappa significativa del motorismo della provincia di Teramo, dove il sindaco Daniele Palumbi e il suo vice Marco Di Nicola hanno fatto gli onori di casa.

La manifestazione si è chiusa rinnovando l’arrivederci al prossimo anno nel segno della gratitudine che la direzione dell’Aci, guidata da Donato Ciunci, ha inteso estendere al Comune di Teramo, alle Forze dell’Ordine che con dedizione e spirito di servizio presidiano il territorio e all’Associazione Teramo Nostra che anima i festeggiamenti.