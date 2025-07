VIOLENTO INCIDENTE SULLA TERAMO-MARE: TRE FERITI, UNO ESTRATTO DAI VIGILI DEL FUOCO

Stamattina, poco dopo le 8:00, un grave incidente stradale ha coinvolto due auto e un furgone sulla Teramo-Mare (Variante SS80), al km 6+800 in direzione mare, in un tratto a doppio senso di marcia per lavori in corso.

Coinvolti nello scontro un furgone Fiat Ducato, una Nissan Pathfinder e una Mini Cooper, condotti rispettivamente da un 55enne, un 35enne e un 24enne. I conducenti del Ducato e della Pathfinder hanno riportato traumi e ferite, e sono stati trasportati in ambulanza all’ospedale Mazzini di Teramo. Il conducente del furgone è stato estratto dall’abitacolo dai vigili del fuoco, intervenuti con attrezzature specifiche.

Ferite lievi per il 24enne alla guida della Mini, anche lui trasferito in ospedale per accertamenti. I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza i veicoli coinvolti, mentre la polizia stradale ha gestito il traffico e condotto i rilievi. Presente sul posto anche personale ANAS.

Il tratto di strada è rimasto chiuso per tutta la durata dell’intervento, provocando lunghe code e disagi alla circolazione.