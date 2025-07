RIAPRE (FINALMENTE) LARGO MELATINO E PER ORA SARÀ PEDONALIZZATO

Questo pomeriggio alle 18:00, al termine dei lunghissimi lavori di riqualificazione che hanno visto il rifacimento della pavimentazione nel tratto che va da corso Cerulli all’incrocio con via del Baluardo, largo Melatino riaprirà interamente al traffico pedonale. Un intervento atteso, durato più del previsto per una serie di inconvenienti, ma finalmente concluso. Al momento resterà chiuso al traffico veicolare per consentire la stabilizzazione della pavimentazione e durante questo periodo l’Amministrazione procederà ad un confronto con la comunità cittadina per definire in maniera condivisa la rimodulazione complessiva della viabilità nell’area.

“Questo pomeriggio restituiremo alla città questo bellissimo spazio completamente rigenerato - sottolinea il Sindaco Gianguido D’Alberto – uno spazio che è stato oggetto di un intervento particolarmente complesso, anche perché interessato da lavori sui sottoservizi da parte della Ruzzo Reti e successivamente di I2Rete Gas, e la cui riqualificazione si inserisce nel più generale percorso di rigenerazione urbana che stiamo portando avanti su tutta la città. Un processo che questa città non aveva mai visto prima e che sta disegnando la Teramo dei prossimi cinquant’anni. Stiamo realizzando numerosi interventi, che si sono tradotti in altrettanti cantieri, alcuni dei quali già conclusi, che al di là dei fisiologici disagi per i cittadini vanno a valorizzare la bellezza della nostra città e in particolare del centro storico”.

I lavori realizzati su largo Melatino, che riaprirà in concomitanza con la processione della Madonna delle Grazie, fanno parte del progetto di riqualificazione della viabilità connessa ai corsi San Giorgio, De Michetti e Cerulli, finanziati a valere sul fondo complementare al PNRR per un importo complessivo di 550.000 euro, che hanno visto la sistemazione della pavimentazione anche in via Carlo Forti, via dell’Arco e via Michitelli.

L’intervento è stato preceduto da importanti lavori da parte della Ruzzo Reti sui sottoservizi, iniziati a settembre 2024 e che hanno visto la sostituzione della linea principale dell’acquedotto e la sistemazione delle fognature, terminati a dicembre 2024. Successivamente, a gennaio 2025, è partito il cantiere per la nuova pavimentazione, particolarmente complesso, che ha visto un piccolo stop a febbraio necessario a consentire a I2Rete gas di intervenire per la sostituzione della linea, necessità ravvisata poco dopo l’avvio del cantiere.

“Nel corso dei lavori la ditta ha consentito sempre il passaggio pedonale – prosegue il primo cittadino – lavorando con celerità e portando a termine un intervento particolarmente complesso che ha ridato nuova vita ad una delle zone più belle del centro storico. L'intervento va chiudere il cerchio sulla riqualificazione della viabilità connessa ai tre corsi finanziata con fondi PNRR sisma, avviata con l'ex Assessore Giovanni Cavallari, che ringrazio, e portata avanti con quest'ultimo intervento dall'Assessore Marco Di Marcantonio”.

Per quanto concerne la nuova pavimentazione si è scelto di posare delle lastre di porfido nella zona antistante i palazzi che insistono nell’area, garantendo anche una fascia di maggior rispetto davanti alla Chiesa, e i sanpietrini lungo tutta la fascia centrale. Tra le lastre di porfido, degradanti verso la strada, e l'area rivestita con i sanpietrini, sono state realizzate apposite cunette che raccolgono le acque piovane superficiali convogliandole verso le grate.

“Proseguiamo nella rigenerazione urbana della città – commenta l’Assessore ai Lavori pubblici Marco Di Marcantonio – con l’obiettivo di renderla sempre più attrattiva. L’intervento su largo Melatino rappresenta un passaggio importante di questo percorso, andando a valorizzare, attraverso un’adeguata pavimentazione, anche la Chiesa, palazzo Melatino e tutti gli edifici che insistono nell’area. Un ringraziamento particolare va al direttore dei lavori e alle maestranze, che hanno lavorato con grande impegno, anche in questi ultimi giorni di temperature torride, consentendoci di arrivare oggi a riaprire questo spazio alla città. Per il momento sarà riaperto solo al traffico pedonale così da consentire la stabilizzazione della pavimentazione e utilizzeremo questo periodo per un confronto con i cittadini sull’intera viabilità dell’area”.