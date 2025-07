AUTOSTAZIONE SAN FRANCESCO, IL COMUNE STANZIA ALTRI 135MILA EURO PER FINIRE L’OPERA

Ieri pomeriggio, la Giunta comunale ha preso atto della perizia di variante presentata dalla TUA in merito ai lavori di riqualificazione dell’autostazione di piazzale San Francesco e, conseguentemente, ha stanziato l’ulteriore copertura finanziaria necessaria a completare l’opera, per un importo di 135.000 euro che si aggiungono agli oltre 60.000 già precedentemente impegnati.

L’approvazione in giunta segue l’ultima riunione convocata in Comune dal Sindaco Gianguido D’Alberto per fare chiarezza sullo stato del progetto. Riunione nella quale sono state definite sia le tempistiche da considerare per giungere alla conclusione dei lavori sia le lavorazioni aggiuntive previste in variante e che hanno portato ad un aumento della somma inizialmente prevista a carico del Comune.

Somma che l’ente ha deciso di stanziare “con grande senso di responsabilità e con l’obiettivo di restituire, dopo decenni di promesse e attesa, un’opera strategica per la comunità intera e degna di un capoluogo di provincia”, come ribadito dal Sindaco Gianguido D’Alberto e dall’Assessore ai lavori pubblici Marco Di Marcantonio.

“Il Comune ha sempre fatto la propria parte, senza mai far mancare il proprio supporto a TUA – conclude l’Assessore Di Marcantonio – adesso ci auguriamo che i lavori vengano conclusi rapidamente, non essendoci motivi perché ciò non avvenga”.