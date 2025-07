MOSCIANO , MONTA LA POLEMICA CONTRO IL SINDACO "DESPOTA", ANCHE LATTANZI VA DAL PREFETTO

Il video dell'ultimo consiglio comunale di Mosciano Sant’Angelo, diffuso dalla consigliera Nadia Baldini (GUARDALO QUI), accende le polemiche. Sulla questione interviene il consigliere Luca Lattanzi, anche lui colpito dagli strali del sindaco Giuliano Galiffi.

"È una situazione incresciosa che denuncia la confusione non solo amministrativa del sindaco. Ormai si comporta da pugile all'angolo e ciò si esprime in atteggiamenti dispotici e decisamente poco eleganti" commenta Lattanzi che esprime pieno sostegno alla collega Baldini e chiede l'intervento dei vertici politici affinché il sindaco cambi atteggiamento. "Il Partito Democratico provinciale e regionale dovrebbe esprimersi pubblicamente sulla vicenda e censurare il comportamento di Galiffi che ha scambiato la D di Democratico per quella di Dittatura. Verrocchio, il senatore Fina e l'onorevole D'Alfonso ed i consiglieri regionali PD prendano posizione in una vicenda che non fa fare bella figura al loro partito, nè al centrosinistra tutto", conclude Lattanzi che si unisce all'appello della consigliera Baldini nel chiedere un intervento prefettizio.