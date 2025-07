AI DOMICILIARI UN ANARCHICO DI GIULIANOVA

Carabinieri del Nucleo Informativo del Comando Provinciale di Teramo hanno eseguito un'ordinanza di detenzione domiciliare nei confronti di un cittadino residente a Giulianova, figura di rilievo all'interno di un movimento anarchico attivo nella provincia di Teramo.

L'ordinanza è stata emessa dal Tribunale di Sorveglianza dell'Aquila e rappresenta il risultato di un'intensa e costante attività investigativa condotta dai Carabinieri in sinergia con la DIGOS della Questura di Teramo. Le indagini hanno documentato numerose violazioni riconducibili al soggetto, confermandone la pericolosità sociale.

Il soggetto in questione è già stato sottoposto a misure di prevenzione adottate dal Questore di Teramo e è stato condannato in via definitiva per il reato di violenza o minaccia a pubblico ufficiale, commesso nel 2018 a Sulmona. La condanna era di 10 mesi di reclusione, successivamente convertita in detenzione domiciliare a causa della perdurante pericolosità sociale dell'uomo.