INTENSIFICATI I CONTROLLI DELLA POLIZIA A TERAMO: PREVENZIONE, ARRESTI E RIMPATRI

Con l’arrivo dell’estate e il conseguente aumento della presenza di persone negli spazi pubblici, la Questura di Teramo ha intensificato i controlli sul territorio per prevenire e contrastare i fenomeni legati alla cosiddetta “movida” e garantire un ambiente sicuro per l’intera comunità.

In tale contesto, l’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico ha svolto un ruolo centrale, identificando negli ultimi giorni 1.645 persone e controllando 711 veicoli, contribuendo concretamente alla prevenzione dei reati e al rafforzamento della percezione di sicurezza da parte dei cittadini.

Particolare rilievo hanno assunto anche gli interventi tempestivi dell’Ufficio Volanti in ambito di Codice Rosso, tra cui l’allontanamento d’urgenza dalla casa familiare di un cittadino italiano di 38 anni, che si era introdotto nell’abitazione dei genitori forzando una finestra con un’ascia.

Determinante si è rivelato il contributo della Squadra Mobile, impegnata in specifici servizi di contrasto alla criminalità sul territorio provinciale. Nel pomeriggio di lunedì 30 giugno, la Squadra ha tratto in arresto un cittadino italiano di 53 anni, destinatario di una condanna a quasi 4 anni di reclusione per maltrattamenti in famiglia e lesioni aggravate nei confronti dell’ex moglie, conducendolo presso il carcere di Teramo.

Sempre nell’ambito dell’attività di contrasto all’illegalità, la Squadra Mobile ha inoltre arrestato un cittadino tunisino di 55 anni, colpito da una condanna per estorsione e spaccio di sostanze stupefacenti.

Parallelamente, la Divisione Anticrimine ha rafforzato le misure preventive a tutela della collettività, adottando:

6 D.A.C.U.R. (Divieto di Accesso alle Aree Urbane),

1 DASPO fuori contesto sportivo ,

8 avvisi orali ,

3 fogli di via obbligatori ,

3 ammonimenti.

Si evidenzia, inoltre, il continuo impegno dell’Ufficio Immigrazione nel fronteggiare il fenomeno della presenza irregolare di cittadini stranieri sul territorio nazionale, considerata prioritaria ai fini della tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica.

Nel mese di giugno 2025, sono stati adottati 7 provvedimenti di espulsione (giudiziali e amministrativi). Il Questore della provincia di Teramo ha dato esecuzione a tali misure attraverso l’accompagnamento di 5 stranieri presso i Centri di Permanenza per i Rimpatri dislocati sul territorio nazionale.

Altri 2 cittadini stranieri, uno della Costa d’Avorio e l’altro di nazionalità albanese, sono stati rimpatriati alla frontiera dal personale della Questura di Teramo, immediatamente dopo la loro scarcerazione dalla casa circondariale di Teramo, dove avevano scontato condanne per gravi reati contro la persona e contro il patrimonio