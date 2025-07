SEGGIOCABINOVIA “LA MADONNINA”: RAGGIUNTO L’ACCORDO TRA ASBUC E FINORI, MANUTENZIONI STRAORDINARIE AL VIA

La riunione svoltasi oggi presso la sede municipale di Pietracamela ha segnato una svolta positiva per il futuro dell’impianto Seggiocabinovia “La Madonnina”. L’incontro ha visto la partecipazione dei rappresentanti dell’ASBUC di Pietracamela e della società Finori S.r.l., accompagnati dai rispettivi legali, l’avvocato Luca Scarpantoni e l’avvocato Gianni Falconi.

Al termine del confronto, le parti hanno raggiunto un accordo consensuale, aprendo così la strada alla sottoscrizione del contratto di concessione, passo necessario per avviare i lavori di manutenzione straordinaria dell’impianto.

Con l’accordo ormai definito, si prevede l’inizio immediato degli interventi tecnici e, salvo imprevisti, la riapertura della seggiocabinovia potrebbe avvenire già nelle prossime settimane.

In una nota, i rappresentanti locali esprimono soddisfazione per l’esito dell’incontro:

“Ringrazio tutte le parti in causa che si sono rese disponibili a una risoluzione rapida e civile della problematica, nell’interesse dell’intera comunità”.

Un passo importante non solo per il turismo montano, ma anche per la ripresa delle attività economiche legate al comprensorio del Gran Sasso teramano, che da tempo attendeva segnali concreti per il rilancio della stagione estiva e invernale.