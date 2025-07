VIDEO/ I LETTORI CI SCRIVONO, ECCO COSA ACCADE IN VIA IRELLI ALLE 5 DI MATTINO...NON SI DORME PIU', LA POLIZIA LOCALE CONTROLLA?

Buongiorno,

mi chiamo Massimo e risiedo da alcuni mesi in Via Irelli, nel centro cittadino di Teramo. Scrivo per segnalare una situazione che sta diventando insostenibile, soprattutto per chi – come me – svolge regolarmente un lavoro giornaliero e ha necessità di riposare durante la notte.

GUARDA QUI IL VIDEO

Dalle ore 4:30 fino alle 8:00 del mattino, ogni giorno, il supermercato presente in zona effettua le operazioni di scarico merci a circa 1 km di distanza, trasportando poi il tutto attraverso un mezzo meccanico che, a mio avviso, non è conforme alla circolazione su suolo pubblico.

Allego un breve video esemplificativo per documentare quanto descritto. La rumorosità, l’orario delle operazioni e le modalità del trasporto configurano, secondo me, una situazione di disturbo alla quiete pubblica e potenzialmente di illecito urbanistico o stradale.

Invio questa segnalazione anche alla Polizia Locale e chiedo cortesemente agli uffici competenti di effettuare i necessari controlli e di prendere provvedimenti per ripristinare condizioni di vivibilità e legalità nel quartiere.