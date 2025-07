TROVATO IL CADAVERE DI UN UOMO DI 71 ANNI NELLA SUA ABITAZIONE

Tragedia nella mattinata di oggi, intorno alle 9:50, a Poggio Umbricchio, frazione del comune di Crognaleto. Un uomo di 71 anni, Mario Ferrucci, è stato trovato privo di vita all’interno della sua abitazione. L’allarme è stato lanciato da alcuni vicini, preoccupati dal fatto che non lo vedevano in giro da almeno un paio di giorni. L’uomo, che viveva da solo, non rispondeva nemmeno al telefono. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri e i sanitari del 118, che non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. Secondo i primi accertamenti, la morte sarebbe avvenuta per cause naturali. La salma è stata messa a disposizione dell’autorità giudiziaria per gli adempimenti di rito. Lascia un fratello.